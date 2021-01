Les «CIO» et l’entreprise: perception et arrimage

Un texte d’Olivier Garant, étudiant M. Sc. Transformation numérique des organisations, HEC Montréal

« The CIO’s ability to add value is the biggest single factor in determining whether the organization views IT as an asset or a liability», selon Earl, M.J. and D.F. Feeny dans Is your CIO adding value?

Ce qui différencie les leaders en transformation numérique des autres est une formulation claire de la stratégie numérique combinée à un leadership et une culture d’entreprise prêt à assurer cette transformation. Le choix d’une stratégie numérique a un énorme impact sur l’organisation, notamment au niveau de sa performance. Le rôle d’un puissant leadership technologique est associé à l’amélioration de la performance durable de l’entreprise et la mise en œuvre de stratégies numériques qui nécessite que les entreprises incorporent cette stratégie au sein de toutes les prises de décisions.

Cependant, des études ont démontré que les « Chief Information Officer » (CIO) se voient rarement accorder la même autorité leadership que les autres membres de la haute direction en entreprise et qu’il semble y avoir un décalage entre l’importance croissance des technologies d’entreprise et le rôle de leadership stratégique des «CIO» dans les organisations. Cet essai expliquera alors quelles sont les perceptions et les caractéristiques d’un(e) «CIO» et comment génèrent-ils de la valeur pour l’entreprise.

Tout d’abord, le terme «CIO» fait référence au haut dirigeant et leader en informatique pour une entreprise et il est responsable de la gestion de la fonction technologique en supervisant les ressources d’information de l’entreprise, en créant une vision du rôle des technologies, en redéfinissant et en influençant la stratégie de l’entreprise, et finalement en générant une valeur commerciale. Plusieurs stéréotypes sont associés au titre de «CIO» et ceux-ci affectent leur perception en entreprise et dans les marchés, ce qui témoigne de biais au niveau de la sélection et de la crédibilité de leur rôle « stratégique » en entreprise. Les CIO sont davantage perçus comme étant des leaders transformationnels (implantation de système et d’architecture) et des leaders fonctionnels (assure la gestion des dépenses, de la sécurité, gestion de crise informatique) plutôt que des leaders axés sur la stratégie qui reçoit davantage de respect et est plus porté à avoir accès aux ressources dont ils auraient besoin.

La perception du «CIO» compétent et innovant, mais aussi très axé sur les détails et les tâches à effectuer et donc moins habile pour assurer une orientation stratégique avec de faibles habiletés en communication et en leadership est très répandue dans nos sociétés. Ces stéréotypes du «CIO» expliquent le fait que l’on n’associe pas le «CIO» aux stéréotypes d’un leader (charisme, dévouement, vision stratégique et habile communicateur). Il a été démontré que l’attitude du « Chief executive officer » (CEO) envers les technologies peut influencer l’orientation stratégique de l’organisation et aussi favoriser le rôle de leadership du «CIO». Le «CEO» a un rôle important afin de rendre le «CIO» un véritable membre de la direction générale pour déconstruire les stéréotypes négatifs envers le rôle de «CIO». Les attitudes du «CEO» envers la technologie de l’information (TI) et le profil personnel du «CIO» affirment la relation entre ces deux rôles au sein des attributs de l’entreprise.