Canada: pause de la production pour le Q400

De Havilland Aircraft of Canada a confirmé une nouvelle pause dans la production des avions, aucun nouveau Dash 8-400 ne devant être assemblé au-delà des commandes actuellement confirmées à Downsview – un site désormais condamné. L’avionneur canadien promet cependant d’investir à long terme dans le programme.

Comme annoncé en janvier, De Havilland a confirmé le 17 février 2021 une « pause » dans la production des biturboprops, « étant donné que les circonstances actuelles de l’industrie ont entravé la capacité de confirmer les ventes d’avions neufs ». Il s’agit d’une « mesure responsable et prudente qui reflète les conditions actuelles de l’industrie et qui limitera la pression exercée sur le marché et la base d’approvisionnement de De Havilland Canada pendant la reprise de la pandémie », précise l’avionneur dans un communiqué. Environ 500 employés seront « touchés par la pause de production », et l’objectif affiché est de reprendre les livraisons « le plus tôt possible » en fonction de la demande.

« Nous nous attendons pleinement à ce que la demande mondiale pour le Dash 8 revienne » une fois que l’industrie se sera remise de la pandémie de Covid-19, et « les caractéristiques de l’avion – y compris les faibles coûts d’exploitation, le faible impact sur les émissions et les capacités de performance qui soutiennent des opérations régionales efficaces – feront du Dash 8 une partie importante de la reprise post-pandémique de l’industrie aéronautique », affirme son communiqué,

Lancé sur le marché de l’aviation régionale en 1983 par De Havilland, repris par Bombardier puis revendu par ce dernier fin 2018 à LongView Aircraft Company (Viking Air), le concurrent canadien des ATR européens a un backlog de 17 appareils entre autres destinés à Ethiopian Airlines ou TAAG, plus deux pour des clients anonymes (des white tails dont l’assemblage n’est pas garanti). Ses Q400 se vendent moins bien que les ATR concurrents (175 72-600 en backlog), avec une dernière commande enregistrée en 2019 par Air Tanzania, rendant hypothétique une relance de la production.

Le site de production de Downsview, qui a livré onze avions l’année dernière, a été vendu par l’ancien propriétaire Bombardier en 2018, avec des dates limites pour la mise hors service du site et de la piste. « Conformément à la convention de vente de Bombardier, le bail actuel du site du programme Dash 8 expire en 2021 », rappelle De Havilland Canada qui a « commencé à se préparer à quitter le site » vers la fin 2021. Il existe selon l’avionneur « un certain nombre d’excellentes options de sites de production au Canada » ; il sera donc « prêt à répondre à la demande de nouveaux avions à mesure que l’industrie se rétablira ».

Selon David Curtis, président exécutif de Longview Aviation Capital, la transition de Downsview « est une étape dans l’évolution prévue de la plate-forme Dash 8 loin de son ancien propriétaire, et constitue une partie importante de notre vision pour Longview Aviation Capital en tant que société aéronautique mondiale de premier plan. Bien que cette évolution se déroule dans un contexte de circonstances industrielles sans précédent, nous voyons un avenir radieux pour De Havilland Canada et le Dash 8 ». La maison-mère est « pleinement engagée envers le Dash 8, et avons l’intention d’améliorer encore ses capacités et ses performances, et de rester un chef de file du marché des avions régionaux du futur », a-t-il ajouté.

De Havilland Canada a en outre présenté hier des améliorations « qui garantiront que le Dash 8 reste à l’avant-garde du marché des avions régionaux dans le monde » :

Investir un capital important dans l’équipe du service client et de l’assistance, le réseau de distribution et la technologie de l’information pour réduire les coûts d’exploitation de la plate-forme Dash 8

dans l’équipe du service client et de l’assistance, le réseau de distribution et la technologie de l’information pour réduire les coûts d’exploitation de la plate-forme Dash 8 Développer des mises à niveau et des modifications du Dash 8, y compris des packages qui créeront le meilleur cargo de sa catégorie avec des attributs opérationnels et financiers inégalés

du Dash 8, y compris des packages qui créeront le meilleur de sa catégorie avec des attributs opérationnels et financiers inégalés Présentation des fonctionnalités de rénovation de la cabine , comme une solution d’extension de bac à bagages qui améliore la rentabilité du Dash 8 en service

, comme une solution d’extension de bac à bagages qui améliore la rentabilité du Dash 8 en service Innover activement sur l’ensemble de la plate-forme aéronautique, y compris des améliorations de produits qui réduiront les coûts d’exploitation et de propriété et aideront à préparer les flottes de Dash 8 à la transition de l’industrie aéronautique vers une plus grande durabilité.

En plus de ces investissements, De Havilland Canada « continuera de fournir un support à la clientèle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, et inventorier plus de 35.000 numéros de pièces nécessaires pour desservir le parc en exploitation à partir de sites de distribution de pièces au Canada et dans le monde entier ».