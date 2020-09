Les produits de seconde main sont de plus en plus populaires

Il y a quelques années, beaucoup de gens auraient refusé de porter un vêtement de seconde main ou d’acheter un canapé d’occasion. Cette tendance à vouloir toujours acheter du neuf acependant rapidement basculé. Effet de mode, besoins financiers, écologie… Quelle que soit la raison de ce changement, on ne peut que l’applaudir.

Les vêtements d’occasion

C’est probablement la manière de réutiliser les objets la plus populaire. Refaire sa garde-robe ne coûte quasiment rien si on revend nos anciens vêtements pour ensuite en acheter d’autres à seulement quelques dollars. D’ailleurs, le nombre d’applications, de sites Internet et de pages sur les réseaux sociaux mettant en contact acheteurs et vendeurs ne cesse d’augmenter.

Le fait d’ainsi diminuer le nombre de déchets textiles est-il une question d’économie ou les individus se préoccupent-ils davantage du bien-être de notre planète? Ana, habitante du Québec, nous indique que pour elle, c’est la meilleure façon de se faire plaisir sans trop dépenseret, du même coup, d’avoir une empreinte écologique limitée.

Les meubles et les accessoires

Il y a une dizaine d’années, les étudiants, les jeunes couples et les familles au revenu modeste choisissaient souvent des meubles d’occasion pour leur logement. Maintenant, même les individus faisant partie de la classe moyenne n’hésitent pas à acheter une table à manger pour une dizaine ou vingtaine de dollars de quelqu’un du quartier.

Un deuxième changement dans notre façon de consommer est également notable : non seulement les gens achètent de plus en plus de produits d’occasion, mais ils les achètent également de plus en plus en ligne. Effectivement, il est possible, et même facile, de contacterdes vendeurs par l’intermédiaired’une application ou d’un site web ou de trouver un revendeur de produits d’occasion qui possède une boutique en ligne(e-shop).

L’upcycling

Les meubles d’il y a 30, 40 ou 50 ans ne se marient pas très bien avec la décoration moderne d’aujourd’hui. Pour contrer ce problème, une nouvelle tendance a fait son apparition : l’upcycling. Il s’agit de prendre un meuble, un objet décoratif ou même un vêtement démodé, abîmé ou pas à notre goût et de le transformer. Un coup de peinture, un nouvel abat-jour sur la lampe, un peu de créativité avec la machine à coudre et voilà : un nouveau décor pour la maison !

Plus précisément, des canevas (toiles brodées) des années ‘80 sont aujourd’hui remis à l’honneur sous forme de sac à main ou cousus sur une veste en jean. Ces façons de faire sont parfaites pour donner une deuxième vie à ces objets qui ont été créés avec tant d’amour, mais qui, aujourd’hui, n’ont plus vraiment leur place sur nos murs.

Certaines choses ne s’achètent pas d’occasion

Toutefois, même les plus adeptes des produits d’occasion doivent parfois se résoudre à acheter du neuf. Cela s’applique notamment pour les matelas, les sous-vêtements ou les accessoires intimes, par exemple, les sex-toys. Vous pouvez tout à fait acheter un Fleshlight chez easytoys pour vous faire plaisir et le glisser dans votre table de nuit upcyclée. Ainsi, les mondes de l’occasion et du neuf se marient et, tout en se faisant plaisir, un petit geste pour la planète est posé.