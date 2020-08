Quel est le lien entre laCOVID-19 et nos habitudes de consommation ?

2020 est l’année du changement et de l’adaptation. On le remarque notamment quand on observe nos habitudes de consommation. Il y a déjà quelques années qu’on voit un changement assez rapide à ce niveau, mais avec la crise, tout a basculé du jour au lendemain et les consommateurs se sont vite adaptés à cette nouvelle façon de vivre et de consommer. Toutefois, les choses vont-elles redevenir à la normale ? Ou alors, doit-on accepter ce changement brusque et le considérer comme lanouvelle « normalité » ?

Une nouvelle façon de consommer

De nombreux sites de vente en ligne ont enregistré des chiffres d’affaires records durant les premiers mois de la crise sanitaire. On peut expliquer ce grand nombre de commandes par différentes choses, entre autres :

Étant donné que beaucoup de magasins étaient fermés, les consommateurs se sont tournés vers les sites de vente en ligne pour renouveler leur garde-robe ainsi que celle de leurs enfants. Les familles avec de jeunes enfants, particulièrement, se trouvaient dans l’obligation de commander des vêtements pour leurs petits qui grandissent si vite.

Le fait de devoir rester à la maison et de travailler à partir de chez soi a bousculé le rythme et la routine de presque tout le monde. Il est donc logique que l’ennui se fit parfois ressentir. Quoi de mieux qu’une séance de magasinage (en ligne) pour s’occuper et se changer les idées ?

En plus d’une augmentation dans le nombre de commandes en ligne, on a également remarqué que de nombreuses personnes se sont mises au jardinage. Jardin, balcon, plan de travail de la cuisine ou rebord de fenêtre : chaque petit coin peut servir à faire pousser des fruits, des légumes ou des herbes fraîches. Bien évidemment, beaucoup d’outils qui sont nécessaires à ce passe-temps ainsi que des graines de différentes plantes ont trouvé preneur grâce à internet.

Les produits populaires durant la crise

Parmi les produits les plus achetés en ligne durant la crise de laCOVID-19, on retrouve les vêtements (pour enfants et adultes), les chaussures et accessoires, les jeux de société, les produits de ménage, les outils de jardinage, mais également les vibromasseurs. Il s’agit donc de produits qui servent à faire passer le temps, à rompre la nouvelle routine ou à se faire plaisir.

Est-ce que nos habitudes de consommation vont revenir « à la normale » ?

Même si les magasins sont désormais ouverts dans la majorité des villes et des pays, les consommateurs continuent à commander de façon massive. Que ce soit par habitude ou par crainte de se rendre dans les lieux publics, à notre avis, cette tendance ne disparaîtra pas de sitôt.

Quant aux produits que l’on se procure soit sur internet, soit en magasin, on risque de voir un peu plus de changement. Pour les graines, plants et outils de jardinage, mais aussi pour les vêtements et chaussures. Beaucoup de personnes préfèrent les magasins physiques au magasinage en ligne. D’autres produits, comme les jeux de société et les sex-toys, continuent de se vendre en grande quantité en ligne.