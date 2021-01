Gros coup de pouce d’Investissement Québec pour la relève d’Héli Technik

Dans sa mission de relancer l’économie de la province et ses régions en ces temps difficiles, Investissement Québec accorde un prêt de 700 000 $ à Héli Technik pour aider cette entreprise de Val-d’Or à assurer sa relève.

L’organisme gouvernemental indique que ce soutien financier permettra à un groupe de nouveaux partenaires et de dirigeants actuels de se porter acquéreurs d’Héli Technik, une compagnie fondée en 1995 par Luc Richard et spécialisée dans l’entretien d’hélicoptères à turbine et à pistons, et ce, aux niveaux national et même international.

«Nous sommes heureux de soutenir la relève de cet acteur clé du secteur de l’aéronautique qui contribue au dynamisme de l’économie régionale, souligne Guy LeBlanc, président-directeur général d’Investissement Québec, dans un communiqué de l’organisme.

«Le nouvel Investissement Québec, avec son offre de services bonifiée et son équipe régionale renforcée, est pleinement outillé pour répondre aux besoins des entrepreneurs et dirigeants d’entreprises de la région et pour propulser leur croissance, que ce soit au Québec ou hors de nos frontières, fait-il valoir. Investissement Québec s’efforce de faciliter le transfert d’entreprises en fournissant l’accompagnement et le financement nécessaire aux repreneurs. L’annonce d’aujourd’hui (le 21 janvier) en est un exemple éloquent», mentionne M. LeBlanc.

De son côté, Lydia Paré, directrice principale d’Investissement Québec pour l’Abitibi-Témiscamingue, le Nord-du-Québec, les Laurentides et Lanaudière, signale que son équipe régionale est fière de participer à des projets comme celui d’Héli Technik. «Il se trouve non seulement au cœur de notre objectif de valoriser nos expertises techniques et manufacturières régionales, mais aussi dans la continuité et le soutien de notre relève entrepreneuriale», note-t-elle.

Une équipe pour la région

Cette annonce a eu lieu à l’occasion d’une conférence virtuelle de Guy LeBlanc dans la région, activité s’adressant aux gens d’affaires organisée en collaboration avec les chambres de commerce de Rouyn-Noranda, de Val-d’Or, du Centre-Abitibi et d’Abitibi-Ouest.

En compagnie de Mme Paré et de Louise Bilodeau, directrice régionale d’Investissement Québec pour l’Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec, M. LeBlanc a présenté l’équipe régionale de la société d’État, son nouveau mandat et ses priorités pour la relance de l’économie, notamment de stimuler l’exportation, l’innovation, la transformation numérique et le virage technologique.

À la suite d’une réorganisation impliquant certains ministères et organismes gouvernementaux, Investissement Québec mise maintenant sur une équipe régionale d’une dizaine de professionnels basés à Rouyn-Noranda, en plus de compter sur un expert à Val-d’Or. Cette équipe est appuyée par un comité de développement régional chargé de cibler les entreprises qui ont un potentiel de retombées importantes dans leur milieu. «Toute notre équipe est au service des entreprises de la région. Nous ne sommes qu’à un coup de fil de pouvoir les aider», fait savoir Mme Bilodeau.