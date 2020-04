Coronavirus: Jesse Ventura révèle que les Archons aspire à la destruction de l’Amérique et de la démocratie

Plusieurs personnes rejettent systématiquement les notions de «conspirations», les considérant comme des réflexions provenant de gens fous qu’il vaut mieux ignorer.

Toutefois, quelqu’un de réaliste reconnaîtra que les intrigues et les conspirations prouvées sont des éléments bien documentés de l’histoire.

Vous souvenez-vous, par exemple, quand on nous a parlé des «Armes de Destruction Massive en Iraq»?

Une conspiration particulièrement notoire documentée par Wikipédia est celle de l’Opération Northwoods. Il s’agissait d’une opération sous fausse bannière contre le gouvernement cubain provenant du Département de la Défense des États-Unis (DoD) et du Comité des chefs d’état-major (JCS) du Gouvernement des États-Unis en 1962.

«La proposition consistait à ce que l’Agence centrale du renseignement (CIA) et d’autres fonctionnaires gouvernementaux mettent en scène et commettent des actes de terrorisme contre des cibles américaines militaires et civiles, puis en accusent le gouvernement cubain et justifient ainsi une guerre contre Cuba,» élabore Wikipédia.

«Les possibilités détaillées dans le document incluaient d’éventuellement assassiner des immigrants cubains, de faire couler les bateaux de réfugiés cubains en haute-mer, de détourner des avions pour être abattus ou donner l’impression d’être abattus, de faire exploser un navire américain et de mettre en scène un terrorisme violent dans des villes américaines.»

Ces propositions ont été rejetées par le Président, qui était alors John F. Kennedy.

Ayant étudié l’histoire et la politique dans une université réputée, j’aime «garder un œil ouvert», au cas où de présumées conspirations se pointeraient.

Une des présumées conspirations les plus troublantes dont j’ai entendu parler était il y a environ dix ans de cela, dans l’émission Conspiracy Theory de Jesse Ventura.

Malheureusement, il semble que cette allégation d’une horrible conspiration se soit pointée.

Jesse Ventura est l’ancien Gouverneur du Minnesota. À mes yeux, il s’est tenu debout tel un véritable patriote américain dans un monde d’anciens et d’actuels politiciens égocentriques.

Dans la vidéo ci-dessus, Jesse Ventura est accompagné d’un ancien animateur de radio, Alex Jones, pour examiner les plans et procédures d’une «Cinquième Colonne» d’élites aux États-Unis visant à «rassembler et emprisonner des Américains innocents dans des Camps de Concentrations appelés «Centres Résidentiels».»

Selon les découvertes de Jesse Ventura, la loi martiale serait «déclenchée par une pandémie de grippe».

Selon le plan de la loi martiale, la Constitution des États-Unis serait suspendue et l’Amérique serait divisée en dix zones de camps de concentration contrôlées par un «Conseil de Gouverneurs» fasciste.

Dans l’Épisode 5 de la Saison 2 de «Police State», Jesse Ventura et Alex Jones visitent un endroit où des dizaines de milliers de cercueils avaient été placés en préparation d’une présumée pandémie orchestrée.

Vous verrez cet endroit dans la vidéo ci-dessus pendant qu’elle est encore en ligne

Jesse Ventura a également visité un de ces supposés «Centres Résidentiels». Il y vit un étrange personnel militaire non-américain ainsi qu’une clôture barbelée rappelant les camps d’internement japonais durant la Deuxième Guerre Mondiale et les «centres de détention» de l’Allemagne Nazie.

Se pourrait-il que le «coronavirus», avec les problèmes respiratoires et grippaux qu’il entraîne, soit précisément la «pandémie de grippe» qui devait être orchestrée de pair avec une infrastructure déjà construite, composée de dizaines de témoins de milliers de cercueils auprès de «Camps de Concentration», tous dans une seule région?

Ci-dessus vous verrez une capture d’écran d’un rapport toujours actif sur Amazon.com ayant pour titre «Pandémie de Grippe» qui a été publié par la Sécurité Nationale des États-Unis, que Jesse Ventura associe aux «camps FEMA» présentés dans son documentaire.

Vous vous demandez peut-être qui fabriquerait un complot si méchant pour détruire la vie humaine et les institutions démocratiques d’une manière si méthodique et préméditée?

Avant de pouvoir explorer un tel sujet, si vous faisiez partie d’une «vilain groupe» d’humains errant dans l’univers, et que votre groupe remarquait une planète habitée qui vous plaît et que vous désirez pour «votre propre espèce», que feriez-vous?

Chercheriez-vous à utiliser votre «technologie supérieure» pour mener une guerre contre les habitants de la planète? Probablement pas, considérant que vous souhaitez préserver l’infrastructure planétaire.

Le «choix intelligent» serait donc probablement d’utiliser votre technologie pour déstabiliser complètement la population de la planète, possiblement à l’aide d’une «pandémie» à laquelle vous et votre espèce seriez immunisés, parvenant ainsi à prendre le dessus et à «coloniser» par votre espèce.

Dans une ancienne émission populaire sur ABC appelée «The Visitors», on mentionnait un groupe d’humains d’apparence reptilienne ayant infiltré des institutions humaines dont les institutions militaires, la police, les systèmes de justice et d’autres niveaux de la société afin d’installer un plan de déstabilisation orchestré par le moyen de la maladie et d’autres mécanismes pour ouvrir la voie à une éventuelle colonisation extraterrestre.

Dans la vidéo ci-dessous, les Directeurs de V révèle au travers de leur personnage qu’ «afin de circuler parmi nous, ils déguisent leur apparence en clonant la chair humaine par-dessus leur propre peau reptilienne. Les Visiteurs ne viennent pas tout juste d’arriver; ils sont ici depuis des années. Ils ont mis en œuvre un plan qui aura comme aboutissement l’extermination de chaque homme, femme et enfant sur la surface de la planète. Ils se sont établis dans toutes les facettes de la vie, y compris le commerce, le gouvernement et la religion. Cela a pris des années, et une fois intégrés parmi nous, ils s’exposent pour causer une instabilité internationale…des guerres non-nécessaires et un effondrement économique, ils ont dévoyé en extrémisme.»

Les Directeurs de V, au travers de leur personnage, expliquent que «la phase finale du plan des Visiteurs débute lorsqu’ils commencent à se révéler».

Cela mène à une conspiration tout autant troublante comme quoi des élites humains collaborent avec des étrangers manipulateurs et démoniaques par des accords formalisés dans un effort pour renverser les institutions démocratiques avec pour but prendre la place des humains en tant qu’espèce dominante notre planète Terre. Dr. Michael Salla a hautement documenté l’opération d’un tel accord entre un groupe se trouvant en dehors de la structure formelle des États-Unis et d’autres gouvernements élus qu’il appelle «MIEC», ou «Complexe Industriel Militaire Extraterrestre». John Lash désigne cette cabale extraterrestre et humaineplus précisément comme les «Archons».

Sur V, les Directeurs ont également essayé d’avertir l’humanité que ces reptiliens extraterrestres tenteraient de se lier d’amitié avec les élites humains en échangeant leur technologie contre la coopération de ces élites dans la prise en charge de notre planète, lors de laquelle ces reptiliens seraient présentés comme les «sauveurs» de la planète.

Selon Dr. Salla, la science-fiction de «V» a tenté de «cacher la vérité à la vue de tous».

Dr. Salla a grandement documenté un tel groupe reptilien comme étant un groupe bien réel qui cherche à contrôler divers élites comme des marionnettes pour soutenir un programme régressif d’étrangers. Cette représentation a aussi été bien documentée par David Icke.

Les Archons sont ensuite décrits par John Lash dans sa recherche sur les réflexions de l’Ancienne PaÏenneté Gnostique comme étant «le visage humanisé des extraterrestres».

Les témoignages paÏens gnostiques tentaient d’avertir l’humanité d’une intelligence artificielle démoniaque reptilienne. Celle-ci cherchait à utiliser des collaborateurs humains dans un effort pour soumettre l’humanité à l’esclavage par une mise en scène d’événements encodés dans la Bible qui mèneraient à une prise en charge reptilienne à la suite d’une Apocalypse contre les humains. Cette Apocalypse impliquerait des guerres et la propagation de la maladie et de la mort.

Si nous lisons le livre intitulé Justin Trudeau, Judicial Corruption and the Supreme Court Of Canada: Aliens and Archons, par Peter Tremblay, et révisons le travail largement documenté de Dr. Michael Salla et de ses collègues distingués dans Exopolitics, est-ce que le coronavirus pourrait être le mécanisme de démarrage d’un scénario planifié à la lettre pour prendre en charge les institutions démocratiques et opprimer les droits humains?

Dans l’article intitulé «Un savant des étrangers paranormaux suggère que le Coronavirus est une tromperie liée à la guerre contre les radiations du 5G», dans lequel on peut lire le témoignage de recherches de Dr. Micheal Salla, une preuve suggérant que le coronavirus est l’exécution d’une arme «biogénique» est présentée. Cette arme viendrait de l’utilisation de la technologie 5G, employée pour simuler un virus contagieux apparaissant de manière naturelle. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi le coronavirus semble avoir ses épicentres dans les points centraux du réseau 5G.

De plus, la mise en vigueur de la «distanciation sociale» semble être une tentative pour utiliser la pandémie orchestrée et rendre illégales les assemblées publiques, qui incluraient d’éventuelles protestations politiques, prévues par les étrangers et leurs collaborateurs élites lorsque le public découvrira qu’il a été soumis à une conspiration réelle.

À vous de juger.