Quels développements à venir pour les casinos en ligne en Afrique ?

Les casinos ont toujours été populaires dans certaines régions d’Afrique. Mais, aujourd’hui, le développement rapide des casinos en ligne a fait en sorte d’augmenter le nombre de personnes qui y jouent, sur une base régulière. A quoi peut-on s’attendre pour cette industrie au cours des prochaines années ? En voici un aperçu.

Une légalisation plus importante sur le territoire

Une des raisons qui expliquent que les casinos en ligne sont voués à un bel avenir en Afrique, est que de plus en plus de pays sur le territoire modifie leur législation afin de permettre leurs accès aux citoyens. En agissant ainsi, ils ont ouvert les portes à de nombreux nouveaux acteurs sur le marché. C’est vrai pour les casinos en ligne, mais aussi pour ceux qui ont pignon sur rue. C’est donc une industrie entière qui bénéficie de la légalisation des jeux de hasard. On a qu’à voir la liste de casinos en ligne disponible au Sénégal, pour se rendre compte de ce développement.

Plusieurs pays affichent un potentiel important

Un des plus grands marchés dans le domaine des jeux de hasard est le pari sportif. Il connaît d’ailleurs un développement fulgurant dans certains pays d’Afrique. C’est le cas, entre autres, en Ouganda et au Kenya. Les seuls paris sportifs, en Afrique, rapportent plusieurs millions d’euros, à chaque année. Les jeux de casino ont eux aussi connu une recrudescence en 2020, et cette tendance ne semble pas vouloir s’atténuer en début d’année. Ces deux données démontrent bien que le futur des casinos en ligne, en Afrique, est très prometteur.

Les paiements mobiles facilitent l’accès aux jeux en ligne

Ces dernières années, l’Afrique s’est grandement développée, en ce qui a trait aux paiements électroniques, plus particulièrement par mobile. Comme ils sont plus faciles à réaliser, cela permet à plus de joueurs de participer à des jeux de hasard sur Internet. Bien que les banques refusent encore les dépôts en ligne, il est possible de créditer un compte pour jouer, directement de son portable.

Quels sont les pays qui connaissent les plus grandes hausses de joueurs

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le Kenya et l’Ouganda sont deux pays où les paris sportifs connaissent des hausses de joueurs exceptionnels. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir vu le marché des jeux de hasard gagner du terrain. On note, entre autres, parmi les pays ayant les plus grandes activités dans le domaine, l’Afrique du Sud, le Botswana, le Maroc, le Ghana et le Nigeria.

