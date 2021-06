Des travailleurs de la santé bloquent le Port de Montréal

Une foule imposante de travailleurs de la santé et des services sociaux ont bloqué pendant plusieurs heures mardi matin un accès ferroviaire et routier du Port de Montréal. Sans convention collective depuis le 31 mars 2020, ils disent vouloir « susciter une prise de conscience quant à l’importance économique des services publics ».

Selon Mélanie Nadeau, porte-parole du Port de Montréal, les camions peuvent entrer et sortir du port sans problème pour le moment. Elle précise qu’il y a d’autres accès que celui de Notre-Dame/Viau, bloqué par les manifestants.

L’impact minime pour le moment se limite au transport ferroviaire. On rapporte quelques retards pour charger les trains. Le retard pourra être repris plus tard dans la journée ou la soirée.

Les membres de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) disent se buter à l’intransigeance du gouvernement qui refuse de négocier les solutions identifiées comme prioritaires par les salariés , affirment les syndicats ».

Ils ajoutent que deux journées de grève seront observées les 21 et 22 juin 2021, si nécessaire .

Les manifestants reprochent au gouvernement de ne pas les écouter et de ne pas prendre la juste mesure de la situation de crise actuelle du réseau et de l’épuisement du personnel .

Chaque fois qu’il s’agit de subventionner des multinationales ou de construire de nouveaux ponts ou tunnels, il trouve des milliards de dollars. Mais quand on demande d’améliorer l’accès au réseau de la santé et des services sociaux […] d’agir sur la santé et la sécurité du travail, d’éliminer les surcharges de travail ou de favoriser la conciliation famille-travail-études, il ferme la porte.Une citation de :Jeff Begley, président de la FSSS-CSN

Le service public de moins en moins attrayant

Le secteur public n’est plus du tout aujourd’hui un employeur de choix pour faire carrière, notamment à cause des difficiles conditions de travail et des salaires beaucoup trop faibles , ajoute Jeff Begley.