6 terrasses qui servent des cocktails XXL à essayer au moins une fois à Montréal cet été

Avec l’ouverture des terrasses pour la saison chaude, c’est le temps de sortir et découvrir de nouveaux endroits où prendre un cocktail entre ami.es. Voici six adresses à Montréal qui servent des drink XXL que tu vas vouloir essayer simplement en voyant les images.

Entre les pots d’un litre, les pichets à partager et les boissons absolument énormes, tu trouveras ici des idées pour répondre à tous les goûts, en passant du plus salé au plus sucré.

La Belle et la Boeuf

Prix : 💸💸

Type de bouffe : Burgers, mac and cheese, poke bowls, salades et poutines

Adresse : Plusieurs adresses

Pourquoi tu dois y aller : Dans chacune de leurs succursales, tu peux retrouver une vingtaine de cocktails servis dans des verres d’un demi-litre ou d’un litre. Parmi les choix, tu peux essayer le Dragon balls avec des boules de fruit du dragon, la Boîte à Gogoau lychee ou encore le Janis Joplin au kiwi.

Plusieurs autres formats et breuvages sont offerts et le menu de bouffe donnent simplement l’eau à la bouche.

Menu

Le Pot Masson

Prix : 💸

Type de bouffe : brunch, dîner et souper

Adresse : 3141, rue Masson, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le Pot Masson est un arrêt incontournable de la rue Masson à Montréal avec sa vingtaine de cocktails remplis de garnitures comme des fruits, de la barbe à papa ou des Mr. Freeze.

Le restaurant a également sorti un menu estival avec quatre nouveaux drinks : le Spyro le dragon à la lavande et au Red Bull, la Broue rafraîchissante avec de la bière et de la mangue, le Spritz Masson composé d’Apérol ainsi que le Spicy margarita avec du melon d’eau au jalapeno et de la menthe.

Menu